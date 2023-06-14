«Урал» определился с датой и местом проведения сборов

«Урал» опубликовал план предсезонных сборов команды.

С 21 по 22 июня команда пройдет углубленное медицинское обследование в Екатеринбурге. Затем 23-28 июня планируется провести первый сбор на спортивной базе «Бажовия» в Сысерти.

Оставшаяся часть сборов пройдет в Екатеринбурге и продлится до 16 июля.

В рамках предсезонки также запланировано 5 контрольных матчей. Соперники и даты проведения будут объявлены позже.

«Урал» в сезоне РПЛ-2022/23 занял 11-е место, набрав 36 очков.