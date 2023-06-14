Гаврилов рассказал о состоянии после операции на сонной артерии: «Держусь»

Бывший защитник «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем состоянии.

«Чувствую себя нормально, держусь. Спасибо всем, кто беспокоится», — сказал Гаврилов «СЭ».

30 мая стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию, позднее выяснилось, что он перенес инсульт.

Помимо «Спартака» Гаврилов выступал за «Динамо», «Локомотив», «Сатурн» и многие другие российские клубы. Также на его счету 10 голов в 46 матчах за сборную СССР.