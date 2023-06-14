В «Урале» отреагировали на информацию о переговорах с «Брагой» по трансферу Шеттине

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о ведении переговоров с португальской «Брагой» по трансферу нападающего Гильерме Шеттине.

«Есть спортивный отдел. Они работают по трансферам, но пока у нас никого нет. Я ничего не подписывал», — сказал Иванов «СЭ».

Сезон-2022/23 27-летний футболист провел в аренде в «Грассхоппер». Он принял участие в 21 матче за швейцарскую команду, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

«Урал» занял 11-е место в чемпионате России по итогам сезона-2022/23.