«Урал» объявил о переходе Маркова из «Факела»

Нападающий «Факела» Евгений Марков стал игроком «Урала», сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

30-летний форвард подписал долгосрочный контракт с клубом Мелбет-Первой лиги.

Марков выступал за «Факел» с января 2023 года. Он провел 62 матча, забил 15 мячей и сделал 4 результативные передачи.

Ранее нападающий также играл в тульском «Арсенале», «Краснодаре», московском «Динамо», «Рубине» и «Тосно». Марков является воспитанником «Зенита».