«Урал» объявил о переходе Маркова из «Факела»
Нападающий «Факела» Евгений Марков стал игроком «Урала», сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.
30-летний форвард подписал долгосрочный контракт с клубом Мелбет-Первой лиги.
Марков выступал за «Факел» с января 2023 года. Он провел 62 матча, забил 15 мячей и сделал 4 результативные передачи.
Ранее нападающий также играл в тульском «Арсенале», «Краснодаре», московском «Динамо», «Рубине» и «Тосно». Марков является воспитанником «Зенита».
Источник: ФК «Урал»
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|
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|4
|4
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|16
|
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|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
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|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
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|2
|7
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|16-32
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16
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|18
|1
|5
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
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ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
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Оренбург
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|1
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Крылья Советов
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