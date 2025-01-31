«Химки» в товарищеском матче разгромили «Черноморец»

«Химки» разгромили новороссийский «Черноморец» в товарищеском матче на тренировочном сборе — 6:1.

Дубль у подмосковной команды оформил Лукас Вера. Еще по голу забили Олег Трофимов, Александр Руденко, Зелимхан Бакаев и Роберт Мехия.

Единственный мяч «Черноморца» забил Вячеслав Кротов.

Товарищеский матч

«Химки» (Московская область) — «Черноморец» (Новороссийск) — 6:1 (2:1)

Голы: Трофимов, 8 (1:0), Руденко, 41 (2:0), Кротов, 43 (2:1), Вера, 65 (3:1), Вера, 77 (4:1), Бакаев, 82 (5:1), Мехия, 85 (6:1)