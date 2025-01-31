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«Химки» в товарищеском матче разгромили «Черноморец»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Химки» разгромили новороссийский «Черноморец» в товарищеском матче на тренировочном сборе — 6:1.

Дубль у подмосковной команды оформил Лукас Вера. Еще по голу забили Олег Трофимов, Александр Руденко, Зелимхан Бакаев и Роберт Мехия.

Единственный мяч «Черноморца» забил Вячеслав Кротов.

Товарищеский матч

«Химки» (Московская область) — «Черноморец» (Новороссийск) — 6:1 (2:1)

Голы: Трофимов, 8 (1:0), Руденко, 41 (2:0), Кротов, 43 (2:1), Вера, 65 (3:1), Вера, 77 (4:1), Бакаев, 82 (5:1), Мехия, 85 (6:1)

Футбол
РПЛ
ФК Химки
ФК Черноморец (Новороссийск)
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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