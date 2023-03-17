Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

17 марта, 16:09

Гришин считает, что ЦСКА обыграет «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник ЦСКА, экс-тренер армейской молодежки и юношеской сборной России Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором армейцы встретятся с «Зенитом».

«Я уверен, что в воскресенье нас ждет очень хорошая и упорная игра, потому что ЦСКА дома играет лучше, чем на выезде. Это показали последние матчи. В «Зените» играют бразильцы, которые индивидуально посильнее. Но в последних играх петербуржцы показали себя не очень хорошо. Поэтому думаю, что у армейцев есть шансы получить положительный результат и даже выиграть. Плюс у «Зенита» нет пары футболистов, а у ЦСКА все в строю, и на Дивеева можно будет рассчитывать. У тех и у других шансы на победу 50 на 50. Если ЦСКА обыграет «Зенит», нельзя будет говорить, что армейцы вклинятся в чемпионскую борьбу. Петербуржцы в этом году точно возьмут золотые медали. Восемь очков — слишком большой отрыв, это невозможно будет отыграть. Поэтому все команды, которые в верхней части турнирной таблицы, будут бороться за тройку», — приводит слова Гришина Metaratings.ru.

Он также заявил, что если в матче будет быстрый гол, то игра раскроется, в противном же случае счет будет 0:0.

«Или все будет идти до первой ошибки. Очень важно, как восстановятся команды. У обоих клубов еще недавно были игры на кубок. Поэтому кто лучше восстановится к воскресной игре, тот и будет лучше готов. Скорее всего, ЦСКА обыграет «Зенит», — добавил Гришин.

«Зенит» после 19 туров в нынешнем сезоне РПЛ лидирует в турнирной таблице с 48 очками. ЦСКА занимает пятое место в таблице с 32 очками.

ЦСКА примет «Зенит» на домашней арене в матче 20-го тура 19 марта в 19:30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/grishin-skoree-vsego-cska-obygraet-zenit-236204/
dsadadad
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
3
8
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Уникальный успех ЦСКА: бросили в три раза меньше «Локомотива» и победили
Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта
Дрон-камикадзе «Привет-82» передадут добровольцам СВО в апреле
«Метрополитен-оперу» обязали заплатить $200 тыс. оперной певице Нетребко
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Президент «Урала» Иванов: «Многие хотят спихнуть свои неудачи на арбитров»
Воробьев про Кассьерру: «В «Сочи» играли именно на него, он был там ключевым»
Бердыев начал с победы, а потом получил 0:7 в двух матчах. Что происходит с «Сочи»?
Сперцян об интересе «Милана»: «На меня никто не выходил»
Спортивный директор «Оренбурга» рассказал о трансферах Флорентина и Мансильи
Нападающий «Оренбурга» Воробьев: «Денис Давыдов — феноменальный игрок. Но большой непрофессионал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Урал» не планирует встречу с руководством судейского корпуса

Гаврилов считает, что «Спартак» должен обыграть «Оренбург»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
7
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости