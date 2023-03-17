Гришин считает, что ЦСКА обыграет «Зенит»

Бывший полузащитник ЦСКА, экс-тренер армейской молодежки и юношеской сборной России Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором армейцы встретятся с «Зенитом».

«Я уверен, что в воскресенье нас ждет очень хорошая и упорная игра, потому что ЦСКА дома играет лучше, чем на выезде. Это показали последние матчи. В «Зените» играют бразильцы, которые индивидуально посильнее. Но в последних играх петербуржцы показали себя не очень хорошо. Поэтому думаю, что у армейцев есть шансы получить положительный результат и даже выиграть. Плюс у «Зенита» нет пары футболистов, а у ЦСКА все в строю, и на Дивеева можно будет рассчитывать. У тех и у других шансы на победу 50 на 50. Если ЦСКА обыграет «Зенит», нельзя будет говорить, что армейцы вклинятся в чемпионскую борьбу. Петербуржцы в этом году точно возьмут золотые медали. Восемь очков — слишком большой отрыв, это невозможно будет отыграть. Поэтому все команды, которые в верхней части турнирной таблицы, будут бороться за тройку», — приводит слова Гришина Metaratings.ru.

Он также заявил, что если в матче будет быстрый гол, то игра раскроется, в противном же случае счет будет 0:0.

«Или все будет идти до первой ошибки. Очень важно, как восстановятся команды. У обоих клубов еще недавно были игры на кубок. Поэтому кто лучше восстановится к воскресной игре, тот и будет лучше готов. Скорее всего, ЦСКА обыграет «Зенит», — добавил Гришин.

«Зенит» после 19 туров в нынешнем сезоне РПЛ лидирует в турнирной таблице с 48 очками. ЦСКА занимает пятое место в таблице с 32 очками.

ЦСКА примет «Зенит» на домашней арене в матче 20-го тура 19 марта в 19:30 по московскому времени.