Гришин считает, что ЦСКА обыграет «Зенит»
Бывший полузащитник ЦСКА, экс-тренер армейской молодежки и юношеской сборной России Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором армейцы встретятся с «Зенитом».
«Я уверен, что в воскресенье нас ждет очень хорошая и упорная игра, потому что ЦСКА дома играет лучше, чем на выезде. Это показали последние матчи. В «Зените» играют бразильцы, которые индивидуально посильнее. Но в последних играх петербуржцы показали себя не очень хорошо. Поэтому думаю, что у армейцев есть шансы получить положительный результат и даже выиграть. Плюс у «Зенита» нет пары футболистов, а у ЦСКА все в строю, и на Дивеева можно будет рассчитывать. У тех и у других шансы на победу 50 на 50. Если ЦСКА обыграет «Зенит», нельзя будет говорить, что армейцы вклинятся в чемпионскую борьбу. Петербуржцы в этом году точно возьмут золотые медали. Восемь очков — слишком большой отрыв, это невозможно будет отыграть. Поэтому все команды, которые в верхней части турнирной таблицы, будут бороться за тройку», — приводит слова Гришина Metaratings.ru.
Он также заявил, что если в матче будет быстрый гол, то игра раскроется, в противном же случае счет будет 0:0.
«Или все будет идти до первой ошибки. Очень важно, как восстановятся команды. У обоих клубов еще недавно были игры на кубок. Поэтому кто лучше восстановится к воскресной игре, тот и будет лучше готов. Скорее всего, ЦСКА обыграет «Зенит», — добавил Гришин.
«Зенит» после 19 туров в нынешнем сезоне РПЛ лидирует в турнирной таблице с 48 очками. ЦСКА занимает пятое место в таблице с 32 очками.
ЦСКА примет «Зенит» на домашней арене в матче 20-го тура 19 марта в 19:30 по московскому времени.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
7
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3