«Урал» — «Локомотив»: видеотрансляция матча чемпионата России
14:00
«Локомотив» на выезде сыграет с «Уралом» в матче 3-го тура чемпионата России. Начало встречи — 16:00.
Следить за матчем «Локомотив» — «Урал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте «Матч Премьер».
Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Урал»
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