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Сегодня, 16:00

«Урал» упустил победу над «Локомотивом» из-за автогола Филипенко на 90+6-й минуте

Иван Торопцев
Корреспондент
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Алексей Каштанов и Дмитрий Баринов.
Фото ФК «Урал»

«Урал» сыграл вничью с «Локомотивом» на своем поле в матче 16-го тура РПЛ — 2:2.

Полузащитник гостей Антон Миранчук открыл счет на 16-й минуте. Хавбек хозяев Юрий Газинский сравнял его на 67-й минуте. Затем защитник екатеринбуржцев Егор Филипенко вывел свою команду вперед на 90-й минуте, но 6 минут спустя отправил мяч в свои ворота.

«Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 18 очками. Команда Виктора Гончаренко продлила свою серию без поражений в РПЛ до 6 матчей подряд.

«Локомотив» идет на 14-й строчке с 13 очками.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
06 нояб, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
2:2
Локомотив

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Челси 0
Арсенал 0
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23%

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Сочи 1
Спартак 1
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3.10

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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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5.11 14:00
Сочи – Спартак
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Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 0 : 1
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Урал – Локомотив
 2 : 2
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
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