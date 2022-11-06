«Урал» упустил победу над «Локомотивом» из-за автогола Филипенко на 90+6-й минуте
«Урал» сыграл вничью с «Локомотивом» на своем поле в матче 16-го тура РПЛ — 2:2.
Полузащитник гостей Антон Миранчук открыл счет на 16-й минуте. Хавбек хозяев Юрий Газинский сравнял его на 67-й минуте. Затем защитник екатеринбуржцев Егор Филипенко вывел свою команду вперед на 90-й минуте, но 6 минут спустя отправил мяч в свои ворота.
«Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 18 очками. Команда Виктора Гончаренко продлила свою серию без поражений в РПЛ до 6 матчей подряд.
«Локомотив» идет на 14-й строчке с 13 очками.
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|4.11
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|
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|2 : 0
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|14:00
|
Сочи – Спартак
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|5.11
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|
Зенит – Ахмат
|1 : 2
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|3 : 3
|5.11
|19:00
|
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|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
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|6.11
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|
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|
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ЖК
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|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Владимир Сычевой
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|11
|
|
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|П
|
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Спартак
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Спартак
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Арсен Захарян
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