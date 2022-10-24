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Сегодня, 18:55

«Урал» — «Крылья Советов»: Газинский увеличил преимущество хозяев

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Урала» Юрий Газинский отличился в матче 14-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Во второй тайме он Газинский увеличил преимущество хозяев поля — 2:0.

После подачи со стандарта нападающий Алексей Каштанов выиграл верховую борьбу и сбросил мяч на дальнюю штангу, где Газинский замкнул передачу.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
24 окт, 17:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Крылья Советов

Юрий Газинский
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
0
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
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 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
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 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
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 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
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24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
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