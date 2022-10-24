«Урал» — «Крылья Советов»: Газинский увеличил преимущество хозяев

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский отличился в матче 14-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Во второй тайме он Газинский увеличил преимущество хозяев поля — 2:0.

После подачи со стандарта нападающий Алексей Каштанов выиграл верховую борьбу и сбросил мяч на дальнюю штангу, где Газинский замкнул передачу.