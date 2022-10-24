«Урал» — «Крылья Советов»: Газинский увеличил преимущество хозяев
Полузащитник «Урала» Юрий Газинский отличился в матче 14-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
Во второй тайме он Газинский увеличил преимущество хозяев поля — 2:0.
После подачи со стандарта нападающий Алексей Каштанов выиграл верховую борьбу и сбросил мяч на дальнюю штангу, где Газинский замкнул передачу.
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Факел – Ростов
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Оренбург – ЦСКА
|2 : 2
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|
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|5 : 0
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Ахмат – Торпедо
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Урал – Кр. Советов
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