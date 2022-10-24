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Кутицкий заявил, что не может представить себя в другом московском клубе, но попробовал бы свои силы в Европе

Алина Савинова
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Защитник «Динамо» Александр Кутицкий признался, что не хотел бы выступать за другой московский клуб, но согласился бы поиграть в Европе.

— Можешь себя представить в другой московской команде — том же «Спартаке» или ЦСКА?

— Нет.

— То есть ты уверен, что в другой московский клуб никогда не перейдешь?

— Загадывать не будем, но на 90% — никогда не перейду.

— Какие тогда цели? Всю жизнь отыграть в «Динамо»? Или хочешь попробовать в Европе?

— Если будет возможность уехать в Европу, то почему бы не попробовать свои силы там? — приводит Sport24 слова Кутицкого.

20-летний футболист является воспитанником «Динамо», с 2020 года он выступает за основную команду клуба. В текущем сезоне Кутицкий принял участие в 13 матчах за бело-голубых во всех турнирах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-24-zashchitnik-dinamo-kutitskiy-ne-mogu-predstavit-sebya-v-drugom-moskovskom-klube-yevropa-pochemuby-i-net
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