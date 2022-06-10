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Сегодня, 17:28

«Урал» интересуется Онугхой

Владислав Зимагулов
Корреспондент
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По информации «СЭ», экс-нападающим «Рубина» Германом Онугхой интересуется «Урал».

Права на игрока принадлежат датскому клубу «Вайле», откуда он переходил в казанский клуб в прошлом году на правах аренды.

После сезона «Рубин» решил не пользоваться опцией выкупа и расстался с форвардом. Онугха в прошедшем сезоне забил два гола в 23 матчах Тинькофф РПЛ.

Он может присоединиться к «Уралу» на первом летнем сборе.

Футбол
ФК Рубин (Казань)
ФК Урал
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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