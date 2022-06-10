«Урал» интересуется Онугхой

По информации «СЭ», экс-нападающим «Рубина» Германом Онугхой интересуется «Урал».

Права на игрока принадлежат датскому клубу «Вайле», откуда он переходил в казанский клуб в прошлом году на правах аренды.

После сезона «Рубин» решил не пользоваться опцией выкупа и расстался с форвардом. Онугха в прошедшем сезоне забил два гола в 23 матчах Тинькофф РПЛ.

Он может присоединиться к «Уралу» на первом летнем сборе.