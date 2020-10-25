«Урал» и «Тамбов» сыграли вничью

«Урал» и «Тамбов» сыграли в нулевую ничью в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ — 0:0. Команда Юрия Матвеева не может выиграть в пятой игре чемпионата подряд.

После этого результата уральцы остались на 13-м месте в турнирной таблице с 11 очками, ступенькой выше — «Тамбов», набравший 12 баллов.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

12-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Тамбов» — 0:0

«Урал» (Екатеринбург): Помазун, Рыков, Страндберг, Золотов, Кулаков, Подберезкин (Евсеев, 73), Егорычев, Йовичич (Аугустыняк, 79), Мишкич, Погребняк (Панюков, 79), Бикфалви.

«Тамбов»: Рыжиков, Тетрашвили, Шляков, Таказов, Ароян, Каплиенко, Килин (Шахов, 89), Карасев (Рабиу, 90+2), Костюков, Чуперка, Онугха.

Предупреждения: Погребняк, 15. Подберезкин, 27. Йовичич, 39. Каплиенко, 45. Чуперка, 54. Золотов, 76. Рыков, 81. Мишкич, 90+1. Рыжиков, 90+4. Онугха, 90+5.

Судьи: Кукуляк (Калуга). Болотенков (Москва), Сейфетдинов (Казань).

ВАР: Мешков (Дмитров). Аверьянов (Москва).

25 октября. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».