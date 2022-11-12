«Урал» — «Факел»: видео голов

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«Урал» обыграл «Факел» на домашнем поле со счетом 2:0 в матче 17-го тура чемпионата России.

31-я минута: Андрей Егорычев — 1:0

59-я минута: Иллой-Айет Эммерсон — 2:0