Билялетдинов о матче «Локомотив» — «Спартак»: «Железнодорожникам будет тяжело в дерби»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 17-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак».

— «Локомотиву» будет тяжело в дерби. Мы же любим сюрпризы, поэтому ждем его в сегодняшнем матче. Лично я бы не играл в открытый футбол со «Спартаком».

— Как вам новая схема «Локомотива» с тремя центральными защитниками?

— Мне не нравится. «Локомотиву» не хватает игрока в атаку. В защите два центральных и вратарь могут справиться. Но это виденье тренера. То, что я увидел, никакого прогресса в плане давления на соперника нет.

— Галактионов объявил, что уходит из «Нижнего Новгорода». В «Локомотиве» у него получится?

— «Локомотив» не в лучшем состоянии, но видишь состав, и должно быть все нормально. Не знаю, наладит ли Галактионов психологическое и физическое состояние команды, — цитирует «РБ Спорт» Билялетдинова.

Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет 12 ноября на «РЖД Арене». Начало игры — 19.30 по московскому времени.