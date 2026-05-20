БЕТСИТИ и «Факел» продлили сотрудничество до 2028 года

Букмекер и клуб из Воронежа объявили о новом соглашении бодрым роликом.

В кадре два героя пробегают мимо узнаваемых локаций Воронежа — нового и старого стадионов «Факела», завода, где была основана команда, известных граффити и т. д. В конце они встречаются в лесу на футбольном поле и факелами поджигают разметку, из которой вырисовывается название партнеров и год продления.

В рамках нового соглашения БЕТСИТИ и «Факел» планируют и дальше активно работать над популяризацией футбола в регионе. Также букмекер и клуб будут активно развивать маркетинговые инициативы: проводить яркие активации, красивые матчдэи и укреплять сотрудничество в digital-сфере. В планах совместные акции, конкурсы и специальные проекты.

«Мы очень довольны нашим сотрудничеством с «Факелом». Мы видим, как растет узнаваемость нашего бренда в Воронеже, как огонь болельщиков команды зажигает трибуны даже в самых сложных матчах. Наш путь начался в Первой лиге и теперь продолжится в РПЛ. Уверена, что второй совместный сезон будет ярче первого, а впереди нас ждут новые победы и мощные активации», — заявила генеральный директор БЕТСИТИ Елена Серова.

«За первый год сотрудничества мы вместе с нашим беттинг-партнером реализовали немало ярких идей. Не сомневаюсь, что впереди еще много интересного. Для построения долгосрочной стратегии развития клуба продление контракта — очень важный шаг», — поделился мнением генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе.

По итогам сезона-2025/26 клуб из Воронежа занял второе место в ФНЛ и обеспечил себе участие в чемпионате России.