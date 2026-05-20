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БЕТСИТИ и «Факел» продлили сотрудничество до 2028 года

Букмекер и клуб из Воронежа объявили о новом соглашении бодрым роликом.

В кадре два героя пробегают мимо узнаваемых локаций Воронежа — нового и старого стадионов «Факела», завода, где была основана команда, известных граффити и т. д. В конце они встречаются в лесу на футбольном поле и факелами поджигают разметку, из которой вырисовывается название партнеров и год продления.

В рамках нового соглашения БЕТСИТИ и «Факел» планируют и дальше активно работать над популяризацией футбола в регионе. Также букмекер и клуб будут активно развивать маркетинговые инициативы: проводить яркие активации, красивые матчдэи и укреплять сотрудничество в digital-сфере. В планах совместные акции, конкурсы и специальные проекты.

«Мы очень довольны нашим сотрудничеством с «Факелом». Мы видим, как растет узнаваемость нашего бренда в Воронеже, как огонь болельщиков команды зажигает трибуны даже в самых сложных матчах. Наш путь начался в Первой лиге и теперь продолжится в РПЛ. Уверена, что второй совместный сезон будет ярче первого, а впереди нас ждут новые победы и мощные активации», — заявила генеральный директор БЕТСИТИ Елена Серова.

«За первый год сотрудничества мы вместе с нашим беттинг-партнером реализовали немало ярких идей. Не сомневаюсь, что впереди еще много интересного. Для построения долгосрочной стратегии развития клуба продление контракта — очень важный шаг», — поделился мнением генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе.

По итогам сезона-2025/26 клуб из Воронежа занял второе место в ФНЛ и обеспечил себе участие в чемпионате России.

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«Краснодар» получил серебряные медали РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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