«Урал» — ЦСКА: гости ведут по итогам первого тайма

ЦСКА обыгрывает «Урал» после первого тайма матча 23-го тура РПЛ — 1:0.

В составе армейцев отличился форвард Антон Заболотный, который открыл счет в матче на 14-й минуте встречи.

На 19-й минуте поле покинул хавбек «Урала» Юрий Газинский, который получил повреждение в результате столкновения с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым.