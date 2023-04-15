«Сочи» — «Краснодар»: гости открыли счет в матче

Нападающий «Краснодара» Жуан Батчи забил на 40-й минуте матча с «Сочи» в 23-м туре РПЛ — 1:0.

Сочинцы совершили потерю в центре поля, далее Батчи подхватил мяч и с линии штрафной пробил под ближнюю штангу.

Для Батчи это второй гол в РПЛ за «Краснодар» в текущем сезоне.