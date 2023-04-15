«Сочи» — «Краснодар»: гости открыли счет в матче
Нападающий «Краснодара» Жуан Батчи забил на 40-й минуте матча с «Сочи» в 23-м туре РПЛ — 1:0.
Сочинцы совершили потерю в центре поля, далее Батчи подхватил мяч и с линии штрафной пробил под ближнюю штангу.
Для Батчи это второй гол в РПЛ за «Краснодар» в текущем сезоне.
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|
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|23
|3
|5
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|14:00
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Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
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ЖК
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|
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Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
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|П
|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
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|
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|Ж
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Торпедо М
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