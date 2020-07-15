Стали известны составы «Урала» и «Арсенала» на матч 29-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.

В запас хозяев попал нападающий Павел Погребняк, который ранее переболел коронавирусом. В 27-м туре с «Динамо» он забил победный гол на последних минутах.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Вилюш, Емельянов, Калинин, Августиняк, Бумаль, Егорычев, Кухарчик, Ефремов, Бикфалви.

Запасные: Полетаев, Герасимов, Мамин, Насыров, Ароян, Золотов, Фидлер, Бавин, Магомадов, Гусейнов, Погребняк, Панюков.

«Арсенал»: Левашов, Хагуш, Беляев, Довбня, Пантелеев, Лесовой, Чаушич, Хлусевич, Кангва, Луценко, Кангва.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Сокол, Ткачев, Ломовицкий, Банда, Громыко, Ковалев, Аджоев, Минаев.