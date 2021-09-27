«Урал» — «Арсенал»: Егорычев удвоил преимущество хозяев
17:33
«Урал» забил еще один гол в матче девятого тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала».
На 32-й минуте отличился Андрей Егорычев. Ранее первый мяч забил Эрик Бикфалви.
Счет матча — 2:0 в пользу «Урала».
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