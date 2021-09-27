В понедельник, 27 сентября, состоится матч 9-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Нижний Новгород» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Команды впервые сыграют друг с другом в рамках премьер-лиги. В нынешнем сезоне армейцы идут на 7-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков в 7 встречах. Команда Александра Кержакова расположилась на 10-й строчке с 11 баллами.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Нижний Новгород» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.