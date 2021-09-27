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«Нижний Новгород» — ЦСКА: где смотреть и во сколько начало трансляции

17:30
Антон Заболотный и Федор Чалов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Антон Заболотный и Федор Чалов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В понедельник, 27 сентября, состоится матч 9-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Нижний Новгород» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Команды впервые сыграют друг с другом в рамках премьер-лиги. В нынешнем сезоне армейцы идут на 7-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков в 7 встречах. Команда Александра Кержакова расположилась на 10-й строчке с 11 баллами.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Нижний Новгород» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.

Нижний Новгород — ЦСКА

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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