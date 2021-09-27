«Нижний Новгород» — ЦСКА: Яковлев выйдет в стартовом составе москвичей
17:44
ЦСКА на выезде в рамках 9-го тура Тинькофф чемпионата России сыграет против «Нижнего Новгорода». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Калинский, Горбунов, Бумаль, Ткачук, Балай, Эннин.
Запасные: Синицын, Анисимов, Пенчиков, Миладинович, Юлдошев, Сапета, Могилевец, Шарипов, Берковский, Галаджан, Сулейманов, Косарев.
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Бийол, Зайнутдинов, Ахметов, Обляков, Мухин, Эджуке, Яковлев, Чалов.
Запасные: Тороп, Боков, Набабкин, Каптилович, Дзагоев, Кучаев, Бистрович, Бохинен, Багринцев.
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