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«Урал» арендовал Коновалова у «Рубина»

22:26
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«Урал» объявил о переходе в команду вратаря «Рубина» Ивана Коновалова.

26-летний вратарь проведет в команде из Екатеринбурга остаток сезона-2020/21 на правах аренды. Ранее ЦСКА отозвал из «Урала» вратаря Илью Помазуна в связи с недомоганием Игоря Акинфеева.

Коновалов не провел ни одного матча за «Рубин» в сезоне-2020/21.

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