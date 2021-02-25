«Урал» арендовал Коновалова у «Рубина»

«Урал» объявил о переходе в команду вратаря «Рубина» Ивана Коновалова.

26-летний вратарь проведет в команде из Екатеринбурга остаток сезона-2020/21 на правах аренды. Ранее ЦСКА отозвал из «Урала» вратаря Илью Помазуна в связи с недомоганием Игоря Акинфеева.

??ОФИЦИАЛЬНО: «Урал» арендовал у «Рубина» Ивана Коновалова



??26-летний вратарь будет выступать в нашей команде на правах аренды до конца сезона-2020/21 под номером 28.



?Приветствует Ивана в своих рядах! Желаем продуктивной работы на тренировках, хорошей игры и прогресса! pic.twitter.com/qwjWsoGAhC — ФК Урал (@FCURAL) February 25, 2021

Коновалов не провел ни одного матча за «Рубин» в сезоне-2020/21.