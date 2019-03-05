Уполномоченный по правам человека в Москве: "Никакой угрозы колену Кокорина в СИЗО нет"

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева прокомментировала "СЭ" информацию о том, что форвард "Зенита" Александр Кокорин получил повреждение колена в процессе лечения в столичном СИЗО-2 "Бутырка".

Футболисту провели процедуру электрофореза, после которой у него, по словам адвоката Андрея Ромашова на ноге началось нагноение. В начале февраля защитники 28-летнего нападающего заявили, что Кокорин может стать инвалидом, поскольку не получает квалифицированную реабилитацию после операции на коленном суставе.

– Александру действительно была прописана эта процедура – электрофорез. Он прошел положенное количество сеансов, после чего вновь обратился к врачу, чтобы состоялся еще один круг, – сказала Потяева. – В результате у Кокорина на ноге возникло покраснение, но чувствует он себя нормально, ни по какому поводу не обращался. Никакой угрозы для колена нет, просто из-за дополнительных процедур появилось покраснение. Надеемся, что через несколько дней оно пройдет.

– Вы говорили, что есть разрешение на то, чтобы Кокорина осмотрел в СИЗО врач "Зенита", но сегодня Ромашов сказал, что не владеет такой информацией. Проясните ситуацию.

– Я разговаривала с Александром, он утверждал, что ему требуется более глубокое лечение колена, и только клубные врачи знают, какие препараты можно использовать в терапии чтобы не нарушать антидопинговые правила. После этого мы обратились с ходатайством в ФСИН по Москве, там дали согласие на то, чтобы Кокорина посетили специалисты. При условии, что врачи или врач, который работал с футболистом, обратятся во ФСИН сами. На сегодня из "Зенита" туда никто не выходил.

– Значит, теперь дело за "Зенитом"?

– Я сделала все, что от меня зависит – мне сказали, что, если врач обратится с запросом на посещение, то вопрос будет решаться. Пока никто не обращался. (Иван Торопцев)

Во ФСИН опровергли слухи об ожоге у Кокорина после процедуры в "Бутырке" //

Замглавы ФСИН: "Нога Кокорина онемела из-за того, что он мало двигается: лежит, смотрит телевизор, ест"