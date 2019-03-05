ФК "Зенит": "Ожидаем решения следствия по допуску врача к Кокорину в СИЗО"

"Зенит" ожидает решения следствия по допуску врача клуба в СИЗО "Бутырка" к нападающему команды Александру Кокорину. Об этом "СЭ" сообщили в пресс-службе клуба.

– ФК "Зенит" ожидает решения следствия по допуску главного врача команды к Александру Кокорину, ранее нами через защиту футболиста были направлены все необходимые документы, – сказали в пресс-службе.

В понедельник адвокат Кокорина – Андрей Ромашов – сообщил, что футболисту неудачно провели процедуру электрофореза, из-за чего у игрока появилось на ноге нагноение. В начале февраля защитники 28-летнего нападающего заявили, что Кокорин может стать инвалидом, поскольку не получает квалифицированную реабилитацию после операции на коленном суставе.

Кокорин находится в СИЗО с начала октября. Он обвиняется в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой – Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. В феврале срок заключения под стражей футболиста был продлен до 8 апреля. (Илья Андреев)