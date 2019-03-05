Адвокат Кокорина: "Из-за плохого лечения в СИЗО у Александра онемела нога"

Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина сообщил, что защита футболиста, который находится в столичном СИЗО-2 "Бутырка", намерена потребовать, чтобы к нему допустили врачей. Футболист жалуется что получил ожоги в результате некачественно проведенного в изоляторе электрофореза: форварду сожгли кожу и мышечную ткань на ноге, в результате началось нагноение.

– Мы собираемся еще раз ходатайствовать о том, чтобы к Александру допустили специалистов, а также вновь подадим ходатайство об изменении меры пресечения, – сказал Ромашов. – Последствия электрофореза – не главное в текущей ситуации. Самое важное , что у Кокорина зафиксировано онемение ноги в том месте, где ему делали операцию (год назад у игрока был разрыв крестообразной связки колена. – Прим. "СЭ"), а оно наступило из-за отсутствия необходимых медицинских мероприятий по восстановлению после травмы. Вот что нас больше всего беспокоит.

– Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что к Александру могут допустить врачей "Зенита". Когда это может произойти.

– Не буду противоречить уполномоченному по правам человека, но нам о таком разрешении ничего не известно. Мы ходатайствовали о том, чтобы к Кокорину пустили специалистов еще месяц назад, ни о каких результатах рассмотрения ходатайства нам также ничего не известно.

– Как обстоит дело с обращением в ЕСПЧ?

– Мы сможем подать жалобу только на следующей неделе, поскольку в Тверской суд еще не поступило апелляционное определение. Нам же при обращении в ЕСПЧ нужно прикладывать судебные акты, поэтому ждем.

– То, что Кокорин получил ожоги, может повлиять на обращение в ЕСПЧ?

– Конечно, это способно дополнительно повлиять на рассмотрение жалобы в ускоренном порядке. (Иван Торопцев)

ФК "Зенит": "Ожидаем решения следствия по допуску врача к Кокорину в СИЗО"