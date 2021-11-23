Умяров считает, что после женитьбы у него не наступил игровой спад
Умяров считает, что его свадьба не повлияла на результаты
13:27
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, что его женитьба на блогерше Алине Сабировой никак не повлияла на его результативность.
«На матчи приходят жена, и родители, и племяш, и брат со своей супругой. А если билетов на всех не хватает, то смотрят игры у экрана. Многие оставляли комментарии, что теперь обо мне как о футболисте можно забыть минимум на год. Хорошо, что удалось опровергнуть этот стереотип. Пусть так будет и дальше! Ведь в плане результатов получается, что дела идут, наоборот, хуже. Но я стараюсь всегда показывать свой максимум. Получается по-разному, поэтому первое, что нужно подтянуть, — это стабильность», — цитирует Умярова пресс-служба «Спартака».
Умяров и Сабирова поженились в мае 2021 года.
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