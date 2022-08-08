Хачатурянц об игре «Спартака»: «Эта команда вызывает самые положительные эмоции, глаз радуется от их игры»

Экс-президент РПЛ Ашот Хачатурянц в разговоре с «СЭ» отреагировал на результаты «Спартака» в начале сезона.

«Спартак» сейчас вызывает самые положительные эмоции, глаз радуется. Мне кажется, что красно-белые наконец-то попали в тренера. Прослеживается связь между игроками и тренером. В первую очередь, меня радует игра «Спартака», не только хорошие результаты. Думаю, что такую игру ждали миллионы спартаковских болельщиков», — сказал Хачатурянц «СЭ».

Победа над «Уралом» в четвертом туре РПЛ (2:0) стала для «Спартака» третьей подряд в сезоне. Красно-белые делят первое место в турнирной таблице чемпионата России с ЦСКА, набрав по 10 очков.

В следующем туре московский клуб сыграет дома с «Сочи». Игра состоится 14 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.