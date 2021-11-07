Умяров — о матче «Спартака» и «Локомотива»: «Судейство в России делает меньше борьбы»
22:12
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров после ничьей в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (1:1) ответил на вопрос о судействе в игре.
— Оцени судейство?
— Нормальное, РПЛовское. Момент с Марадишвили не видел.
— Что Витория сказал после матча?
— Поблагодарил. В команде никак не обсуждают информацию о его уходе. Он просто поблагодарил за то, что сумели отыграться вдесятером. Сказал, что должны выигрывать.
— Что значит РПЛовское судейство?
— Самое обычное. Вы видите это каждый матч. Наверное, судейство в России делает меньше борьбы, — сказал Умяров в беседе с корреспондентами «СЭ» Севастианом Терлецким и Антоном Ивановым.
«Спартак» набрал 19 очков и занимает 9-е место в РПЛ. «Локомотив» (25 баллов) располагается на четвертой строчке.
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