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Умяров — о матче «Спартака» и «Локомотива»: «Судейство в России делает меньше борьбы»

22:12
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров после ничьей в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (1:1) ответил на вопрос о судействе в игре.

— Оцени судейство?

— Нормальное, РПЛовское. Момент с Марадишвили не видел.

— Что Витория сказал после матча?

— Поблагодарил. В команде никак не обсуждают информацию о его уходе. Он просто поблагодарил за то, что сумели отыграться вдесятером. Сказал, что должны выигрывать.

— Что значит РПЛовское судейство?

— Самое обычное. Вы видите это каждый матч. Наверное, судейство в России делает меньше борьбы, — сказал Умяров в беседе с корреспондентами «СЭ» Севастианом Терлецким и Антоном Ивановым.

«Спартак» набрал 19 очков и занимает 9-е место в РПЛ. «Локомотив» (25 баллов) располагается на четвертой строчке.

Спартак — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 14-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Локомотив», «Сочи» — ЦСКА, «Динамо» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры