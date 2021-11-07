Баринов заявил, что «Локомотив» должен был обыгрывать «Спартак»
22:14
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что остался недоволен исходом матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1).
«Результатом не доволен. Должны были, конечно, выигрывать. Но не получилось дожать соперника в большинстве», — сказал Баринов.
Подопечные Маркуса Гисдоля не проигрывают четыре матча кряду (две победы, две ничьих), они набрали 25 очков и идут в таблице четвертыми.
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