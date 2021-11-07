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Баринов заявил, что «Локомотив» должен был обыгрывать «Спартак»

22:14
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что остался недоволен исходом матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1).

«Результатом не доволен. Должны были, конечно, выигрывать. Но не получилось дожать соперника в большинстве», — сказал Баринов.

Подопечные Маркуса Гисдоля не проигрывают четыре матча кряду (две победы, две ничьих), они набрали 25 очков и идут в таблице четвертыми.

Спартак — Локомотив

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Артем Калинин все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 14-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Локомотив», «Сочи» — ЦСКА, «Динамо» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры