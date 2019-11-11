Умяров не удивлен, что стал столько играть при Тедеско

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал свою игру в составе красно-белых при новом тренерском штабе.

— Много играете в последнее время. Как чувствуете себя?

— Так это же замечательно. Набираюсь опыта, набираюсь практики. Для уверенности и внутреннего состояния это отлично, только рад.

— Удивлены, что столько играете при Тедеско?

— Удивлен — неправильное слово. Не думаю, что футболист, играющий в премьер-лиге, должен как-то удивляться. «Рад» — было бы более правильным словом.

— Но при предыдущем тренере вам времени столько не давали.

— Просто всему свое время. Когда-то ты играешь, когда-то — нет. И не нужно здесь удивляться. Просто нужно доказывать, тренироваться и наслаждаться.

— То, что вас регулярно меняют в концовках — это связано с физическим состоянием? Или тактика?

— Это лучше спросить у Тедеско. Но если говорить о моем состоянии, то единственный матч, где я действительно наелся, была игра с «Локомотивом». А так меня более-менее хватало. (Александр Рогулев)

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