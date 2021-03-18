Умяров надеется на осечку «Зенита» в оставшихся матчах

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился впечатлениями после матча с «Уралом» (5:1) в 23-м туре Тинькофф чемпионата России.

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился впечатлениями после матча с «Уралом» (5:1) в 23-м туре Тинькофф чемпионата России. Он надеется, что «Зенит» потеряет очки в оставшихся играх.

— О схеме в три защитника тренер вас спрашивал?

— Есть тренер, есть игроки. Тренеры говорят, а игроки делают. Никаких разговоров не было.

— Для вас предстоящий чемпионат Европы, это что?

— Это очень важное событие года. Мы к нему долго шли, проходили отбор. Хорошо, что мы вышли, заняли первое место и будем играть с топ командами. Настрой самый боевой. Ставим всегда самые высокие цели.

— Расстроены ли, что больше не будет встреч с «Зенитом»?

— Мы разочарованы, что первый матч сыграли вничью, а второй проиграли. Сейчас бы было интересно сыграть между собой. Теперь будем надеяться только на их осечку, — сказал Умяров.

В составе «Спартака» по дублю сделали Джордан Ларссон и Александр Соболев. Еще один мяч забил Квинси Промес.