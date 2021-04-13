РФС выразил соболезнования родным и близким Ярдошвили

Российский футбольный союз на своей странице в Twitter выразил соболезнования родным и близким врача московского «Динамо» Александра Ярдошвили, который скончался 13 апреля.

«Утром 13 апреля умер заслуженный врач России Александр Ярдошвили. Один из лучших спортивных докторов страны работал в ЦСКА, «Локомотиве» и сборной России. А в последнее время трудился в московском «Динамо». Выражаем соболезнования родным и близким Александра Эдуардовича», — идет речь в заявлении РФС.

Александр Ярдошвили — заслуженный врач России и глава профсоюза футбольных врачей РФС.