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РФС выразил соболезнования родным и близким Ярдошвили

10:21
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Российский футбольный союз на своей странице в Twitter выразил соболезнования родным и близким врача московского «Динамо» Александра Ярдошвили, который скончался 13 апреля.

«Утром 13 апреля умер заслуженный врач России Александр Ярдошвили. Один из лучших спортивных докторов страны работал в ЦСКА, «Локомотиве» и сборной России. А в последнее время трудился в московском «Динамо». Выражаем соболезнования родным и близким Александра Эдуардовича», — идет речь в заявлении РФС.

Александр Ярдошвили — заслуженный врач России и глава профсоюза футбольных врачей РФС.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/rfsruofficial/status/1381868258438082561

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