Народный артист РСФСР Михаил Боярский в интервью «СЭ» высказался о будущем защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.

— В последнее время ходит много разговоров о том, что Ракицкий покинет «Зенит». Как вы к этому относитесь?

— Не хотелось бы, чтобы он уходил. Это будет печальным событием. Ракицкий — необходимое звено в «Зените». Такие же слухи ходили и про Азмуна. Будем надеяться, что это тоже не оправдается.

— Видите того, кто может заменить Ракицкого в «Зените»?

— Пока нет. Останется только Ловрен. Но Ракицкий забивает потрясающие штрафные, выдает абсолютно точные пасы, угловые. Он проделывает очень большой объем работы. Пожалуй, он сильнейший защитник в нашей лиге.

Ракицкий перешел в «Зенит» 28 января 2019 года. В составе петербургского клуба защитник стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка России и обладателем Кубка страны. Контракт 32-летнего украинца с сине-бело-голубыми завершается в конце сезона-2021/22.

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