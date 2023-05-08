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Сегодня, 18:29

Угаров заявил, что в матче со «Спартаком» в составе «Зенита» на поле не было вожака

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров оценил игру сине-бело-голубых в чемпионском матче со «Спартаком» и объяснил, почему в этой встрече не смог отличиться результативными действиями лидер команды бразилец Малком.

«Я был удивлен тому, как «Зенит» играл, когда «Спартак» остался вдесятером: петербуржцы ушли в глухую оборону. Это было не очень понятно и не очень приятно. Я, честно говоря, думал, что «Зенит» будет атаковать более агрессивно, тем более, играя дома при поддержке многочисленных болельщиков. Почему этого не было — надо спросить у Семака. Пенальти был стопроцентный, 2:2, и только в добавленное время смогли вырвать победу. В какой-то мере это все — просчет тренерского штаба. Я еще накануне матча говорил, что «Спартак» не будет закрываться, что лучше проиграть достойно, чем вдесятером отбиваться и так же проиграть. Мне сложно судить, как «Спартак» выглядел до этого, я не так много матчей команды посмотрел, но в Петербурге они составили определенную конкуренцию «Зениту». Мы не увидели в деле некоторых лидеров «Зенита», про которых очень много говорят. Не было того вожака, который забивал по четыре «Крыльям», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».

В 26-м туре РПЛ «Зенит» на своем поле обыграл «Спартак» (3:2) и за 4 тура до конца чемпионата России гарантировал себе завоевание чемпионского титула.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-ugarov-v-matche-so-spartakom-v-sostave-zenita-na-pole-ne-by-lo-vozhaka/
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Денис Угаров
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 3 : 0
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
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Максим Ненахов

Локомотив

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Локомотив

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