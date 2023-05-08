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Сегодня, 18:22

Чанов оценил вклад вратарей «Зенита» в чемпионство команды

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной СССР и тренер голкиперов ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал, какую роль в досрочном завоевании петербургским «Зенитом» золотых медалей чемпионата РПЛ сыграли вратари команды.

«Роль вратарей не только в результатах в сезоне, но и в каждом матче очень велика. Многое для команды зависит от действий голкипера. Можно в течение 90 минут почти ничего не делать, а на 91-й минуте спасти команду. И такое умение является решающим фактором. Вратари «Зенита» делали свою работу. Но питерцы более нацелены на атаку и всегда владеют инициативой. Важность игры вратаря несомненна, но в данном случае успех «Зенита» — это в большей степени заслуга нападения», — приводит слова Чанова Vprognoze.ru.

В нынешнем сезоне Михаил Кержаков пропустил 13 мячей в 22 встречах, Даниил Одоевский — один мяч в четырех встречах, а Александр Васютин — один мяч в одном матче.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10855358-chanov-ocenil-vklad-vratarej-zenita-v-chempionstvo-komandy.html
Вячеслав Чанов
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 3 : 0
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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Дмитрий Баринов

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Локомотив

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