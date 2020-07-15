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«Уфа встречает 36-градусной жарой». «Динамо» прилетело в Башкирию

15 июля 2020, 18:35
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Футболисты «Динамо» прибыли в столицу Башкирии на матч 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». Встреча пройдет 16 июля и начнется в 18:00 мск.

— Уфа встречает бело-голубых 36-градусной жарой, — говорится в сообщении клуба в Twitter.

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