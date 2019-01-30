"Уфа" в товарищеском матче обыграла китайский "Хэнань Цзянье"

Товарищеский матч "Уфы" и китайского "Хэнань Цзянье" завершился победой российского клуба - 2:1.

У "Уфы" забивали Вячеслав Кротов и Дмитрий Сысуев. Единственный мяч в составе китайской команды забил Кристиан Бассогог.

Товарищеские матчи. Клубы

"Уфа" (Россия) - "Хэнань Цзянье" (Китай) - 2:1 (2:0)

Голы: Кротов, 17 (1:0). Сысуев, 38 (2:0). Бассогог, 57 (2:1).

"Уфа": Беленов, Аликин (Пуцко, 62), Йокич (Сухов, 65), Живоглядов (Никитин, 65), Неделчару (Круговой, 62), Пауревич (Дивеев, 65), Карп (Табидзе, 62), Тилль (Салатич, 62), Сысуев (Алиев, 65), Кротов (Бизяк, 62), Игбун (Засеев, 65).

30 января.

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