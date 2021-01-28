«Уфа» уступила «Спартаку» из Суботицы в товарищеском матче

Во второй контрольной игре на сборе в Турции «Уфа» уступила «Спартаку» Суботица со счетом 1:2. В составе «Уфы» результативным ударом на 60-й минуте игры отличился Артем Голубев.

Завтра, 29 января уфимцы завершают работу на первом УТС. Второй сбор «Уфа» пройдет вновь в Турции со 2 по 13 февраля.

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«Уфа» — «Спартак Сб» — 1:2 (0:0)

Голы: «Спартак Сб», 49 (0:1). Голубев, 60 (1:1). «Спартак Сб», 81 (1:2).

«Уфа»: Беленов, Аликин (Йокич, 46), Сухов, Данченко (Никитин, 46), Табидзе (Морозов, 46), Иванов, Камилов, Голубев (Жамалетдинов, 61), Фольмер, Мрзляк (Кротов, 19).

28 января. Белек. Стадион «Калиста Спорт Центр».