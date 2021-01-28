Полузащитник ЦСКА Аванесян: «Рад, что не подвел ребят»

Полузащитник ЦСКА Тигран Аванесян поделился эмоциями после гола, который он забил в товарищеском матче в ворота «Мурсии» (5:0).

— Главное — победили, действовали хорошо. Реализовали много моментов, уверенно сыграли как команда. Сейчас проводим матчи на фоне нагрузок, чтобы в сезоне было легче, и при этом, считаю, выглядим достойно, — приводит слова Аванесяна сайт ЦСКА.

— Что тебе подсказывали наставники во время игры?

— Различные тактические моменты в плане прессинга, как перестраиваться. Они меня вовремя направили, поэтому в том эпизоде я побежал, вступил в борьбу, отобрал мяч и забил гол. Нужно было выше встречать соперника, агрессивнее идти в отбор. Рад, что удалось быстро воспользоваться этой подсказкой тренеров, спасибо им. После матча Виктор Михайлович обратил мое внимание на то, что я прислушался к советам и все сделал правильно.

— Еще был голевой пас на Эджуке, как прокомментируешь его?

— Был, но я больше обращаю внимание на командную игру. Личные достижения отходят на второй план. Рад, что не подвел ребят, и мы смогли победить.

— После забитого мяча ты перекрестился...

— Да, я верующий. Крещусь перед матчем, когда выхожу на поле, после забитого мяча или хорошего действия. Вечером благодарю Господа Бога за то, что каждый день дает силы, здоровье, возможность играть в футбол.

— В день приезда в Кампоамор ты сказал, что возвращаться в молодежку не хочешь и сделаешь все, чтобы и дальше остаться работать с основой. Как думаешь, после этого матча стал чуточку ближе к своей цели?

— Это будет решать тренерский штаб. Моя задача — только играть, показывать, на что я способен. Конечно же, не хочу возвращаться в молодежку, потому что каждый уважающий себя футболист настроен расти, идти выше, выше и выше. Какие-то этапы должны оставаться позади тебя. Я приехал сюда с целью закрепиться.