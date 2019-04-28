Главный арбитр Михаил Вилков удалил на 58-й минуте защитника "Урала" Сергея Брызгалова в матче 26-го тура чемпионата России с "Уфой".

Брызгалов сорвал опасную атаку соперника. Защитник в подкате сбил полузащитника "Уфы" Дмитрия Сысуева на входе в штрафную "Урала"

Формулировка в протоколе – грубая игра, наказуемая удалением (прыжок ногой сопернику в ноги, в борьбе за мяч)..

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр