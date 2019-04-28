Форвард "Уфы" Силвестр Игбун оформил дубль в матче 26-го тура чемпионата России против "Урала".
На 79-й минуте встречи защитник "Уфы" Дмитрий Живоглядов из-за боковой линии вбросил мяч на ближнюю штангу, нападающий уфимцев Андрес Вомбергар в прыжке до него не дотянулся, а Игбун головой пробил точно в дальний угол ворот "Урала".
На первой компенсированной минуте игры Игбун перехватил опрометчивый пас защитника "Урала" Дениса Полякова через центр и забил четвертый гол в матче.
💥 Восьмой гол Сильвестра Игбуна в текущем розыгрыше чемпионата
📺 Смотрите #УфаУрал на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/69Y7uzJHhf
– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 28 апреля 2019 г.
💥 Восьмой гол Сильвестра Игбуна в текущем розыгрыше чемпионата
📺 Смотрите #УфаУрал на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/69Y7uzJHhf
✌🏻 Дубль Сильвестра Игбуна в матче #УфаУрал #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/16fyvvL2T8
– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 28 апреля 2019 г.
✌🏻 Дубль Сильвестра Игбуна в матче #УфаУрал #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/16fyvvL2T8
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