"Уфа" - "Томь": Игбун открыл счет в матче

"Уфа" открыла счет в первом стыковом матче за место в премьер-лиге против "Томи". На 28-й минуте гол забил нападающий Силвестр Игбун после розыгрыша углового.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр