17:29 | Футбол — РПЛ

"Уфа" - "Томь": Игбун открыл счет в матче

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"Уфа" открыла счет в первом стыковом матче за место в премьер-лиге против "Томи". На 28-й минуте гол забил нападающий Силвестр Игбун после розыгрыша углового. 

 

Уфа - Томь

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