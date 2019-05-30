"Уфа" - "Томь": Игбун открыл счет в матче

"Уфа" открыла счет в первом стыковом матче за место в премьер-лиге против "Томи". На 28-й минуте гол забил нападающий Силвестр Игбун после розыгрыша углового.
📹 Сильвестр Игбун выводит свою команду вперед.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 30 мая 2019 г.
📺 #УфаТомь на #МАТЧПРЕМЬЕР
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