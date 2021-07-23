«Уфа» сыграла вничью со «Строгино» в первом туре молодежного первенства
«Уфа» и «Строгино» сыграли вничью в матче 1-го тура молодежного первенства — 1:1.
Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе. В составе «Строгино» отличился Армен Киракосян, у «Уфы» забил Никита Слобожанин.
Молодежные команды
1-й тур
«Уфа — мол.» (Уфа) — «Строгино — мол.» (Москва) — 1:1 (0:0)
Судья: Дедов (Санкт-Петербург).
23 июля. Уфа. Стадион «Нефтяник».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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