«Уфа» сыграет с «Тамбовом» в белой форме
10:10
Пресс-служба «Уфы» показала форму, в которой футболисты выйдут на матч 14-го тура чемпионата России против «Тамбова». Полевые игроки сыграют в белой форме, голкипер — в зеленой.
Соперники уфимцев выйдут на поле в красном комплекте, вратарь — в темно-синем.
Встреча пройдет на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало — в 14:00 по московскому времени.
Сегодня играем в белом #ТамбовУфа pic.twitter.com/GG3uoKqals— ФК УФА (@UfaFc) 26 октября 2019 г.
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