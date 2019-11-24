«Уфа» — «Сочи»: Вомбергар сравнял счет
13:17
Нападающий «Уфы» Андрес Вомбергар забил гол в матче 17-го тура чемпионата России против «Сочи». Для него этот мяч стал первым в сезоне.
Александр Сухов совершил сольный проход по правому флангу и со второй попытки смог подать на линию вратарской. На дальней штанге Вомбергар перевисел всех и пробил мимо Евгения Фролова.
Гол Андреса Вомбергара ??— Российская Премьер-Лига (@rfpl) November 24, 2019
? https://t.co/RaU5eNUE3f#РПЛ #УфаСочи
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