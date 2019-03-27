"Уфа" расторгла контракт с Кириченко

"Уфа" расторгла контракт с главным тренером Дмитрием Кириченко, сообщает официальный Твиттер команды. Трудовой контракт был прекращен по обоюдному согласию сторон.

​– Футбольный клуб "Уфа" благодарит Дмитрия Кириченко за совместную работу и желает дальнейших успехов на тренерском поприще, – написано в заявлении клуба.

Кириченко пришел в команду в ноябре 2018 года. Под его руководством команда провела 7 матчей, где одержала одну победу, одну ничью и пять поражений.

"Уфа" занимает 15-е место с 16 очками в турнирной таблице чемпионата России.