«Уфа» проиграла «Велесу» в товарищеском матче

«Велес» в товарищеском матче обыграл «Уфу» со счетом 2:0. Оба мяча в составе победителей забили футболисты, которые находятся на просмотре.

В первом контрольном матче сезона побеждаем @UfaFc



Оба мяча забили футболисты, которые находятся на просмотре ?? pic.twitter.com/JcIdnzoDCE — ФК «Велес» (@fcveles) June 12, 2021

«Уфа» проводит первый сбор в рамках предсезонной подготовки в Строгино с 7 по 19 июня.

В сезоне-2020/21 команда заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Товарищеские матчи. Клубы

«Уфа» — «Велес» — 0:2 (0:1)

«Уфа»: Беленов, Сухов, Йокич, Никитин, Плиев, Милетич, Иванов, Кротов, Камилов, Мрзляк, Жамалетдинов.