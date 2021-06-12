Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Уфа» проиграла «Велесу» в товарищеском матче

20:06
Теги:

«Велес» в товарищеском матче обыграл «Уфу» со счетом 2:0. Оба мяча в составе победителей забили футболисты, которые находятся на просмотре.

«Уфа» проводит первый сбор в рамках предсезонной подготовки в Строгино с 7 по 19 июня.

В сезоне-2020/21 команда заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Товарищеские матчи. Клубы

«Уфа» — «Велес» — 0:2 (0:1)

«Уфа»: Беленов, Сухов, Йокич, Никитин, Плиев, Милетич, Иванов, Кротов, Камилов, Мрзляк, Жамалетдинов.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcveles/status/1403757462986145797

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Матч Евро Дания — Финляндия приостановлен из-за потерявшего сознание Эриксена
Жена Эриксена спустилась с трибуны, но ее не пустили к мужу
«Мы все с тобой». Реакция соцсетей на трагедию с Эриксеном
Кристиана Эриксена увезли со стадиона на скорой

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы