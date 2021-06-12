«Уфа» проиграла «Велесу» в товарищеском матче
20:06
«Велес» в товарищеском матче обыграл «Уфу» со счетом 2:0. Оба мяча в составе победителей забили футболисты, которые находятся на просмотре.
«Уфа» проводит первый сбор в рамках предсезонной подготовки в Строгино с 7 по 19 июня.
В сезоне-2020/21 команда заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Товарищеские матчи. Клубы
«Уфа» — «Велес» — 0:2 (0:1)
«Уфа»: Беленов, Сухов, Йокич, Никитин, Плиев, Милетич, Иванов, Кротов, Камилов, Мрзляк, Жамалетдинов.
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