Главный врач «Арсенала» Резепов перешел в «Локомотив»

«Локомотив» заключил соглашение с известным футбольным врачом Александром Резеповым, информирует официальный сайт железнодорожников. Специалист возглавил медицинский штаб основной команды и уже приступил к своим обязанностям.

В 1995 году Резепов с отличием окончил Владимирское медицинское училище, в 2003 году — Российский государственный медицинский университет, в 2005 — Московский научно-практический центр спортивной медицины по специальности «Врач спортивной медицины и ЛФК».

Резепов является соискателем ученой степени кандидата медицинских наук по спортивной медицине и ЛФК. Ранее специалист был врачом национальной сборной России по хоккею, работал в московском «Динамо» и в ПФК ЦСКА. В «Локомотив» Александр Резепов перешел из тульского «Арсенала», где занимал должность главного врача с января 2017 года.