Агент Переца заявил, что игрок не перейдет в ЦСКА
17:42
Ави Нимни, агент полузащитника «Маккаби» Тель-Авив Дора Переца рассказал «СЭ», что игрок не собирается переходить в московский ЦСКА.
«Если говорить о ЦСКА, то мой игрок подпишет контракт с другим клубом», — сказал Нимни «СЭ».
Ранее СМИ сообщали о переговорах между ЦСКА и израильским клубом по 26-летнему футболисту. Позднее появилась информация, что он отказался переходить в российский клуб. В прошедшем сезоне он провел 52 матча за «Маккаби» во всех турнирах и забил десять мячей при девяти голевых передачах.
(Данил Алешин)
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