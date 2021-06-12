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Агент Переца заявил, что игрок не перейдет в ЦСКА

17:42
Дор Перец. Фото sport1.maariv.co.il.
Дор Перец. Фото sport1.maariv.co.il.
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Ави Нимни, агент полузащитника «Маккаби» Тель-Авив Дора Переца рассказал «СЭ», что игрок не собирается переходить в московский ЦСКА.

«Если говорить о ЦСКА, то мой игрок подпишет контракт с другим клубом», — сказал Нимни «СЭ».

Ранее СМИ сообщали о переговорах между ЦСКА и израильским клубом по 26-летнему футболисту. Позднее появилась информация, что он отказался переходить в российский клуб. В прошедшем сезоне он провел 52 матча за «Маккаби» во всех турнирах и забил десять мячей при девяти голевых передачах.

(Данил Алешин)

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