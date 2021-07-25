Талалаев объяснил, почему Семенов сыграл в опорной зоне против «Крыльев»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в первом туре Тинькофф РПЛ.

«Первые матчи вообще тяжелые всегда бывают, - цитирует специалиста Sportbox.ru 25 июля. - Сказалась особенность подготовки и то, что мы продолжаем комплектование. Мы были вынуждены пойти на некоторые эксперименты, и я благодарен футболистам, что они выдержали эту игру до конца.

Что касается экспериментов — это Семенов в опорной зоне, переход на пять защитников, трех опорных. Это было вызвано тем, что мы не справлялись с игрой соперника на полуфлангах».

В составе победителей отличились Даниил Уткин и Мохамед Конате. У «Крыльев» забил Владислав Сарвели.