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Талалаев объяснил, почему Семенов сыграл в опорной зоне против «Крыльев»

25 июля 2021, 23:36
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в первом туре Тинькофф РПЛ.

«Первые матчи вообще тяжелые всегда бывают, - цитирует специалиста Sportbox.ru 25 июля. - Сказалась особенность подготовки и то, что мы продолжаем комплектование. Мы были вынуждены пойти на некоторые эксперименты, и я благодарен футболистам, что они выдержали эту игру до конца.

Что касается экспериментов — это Семенов в опорной зоне, переход на пять защитников, трех опорных. Это было вызвано тем, что мы не справлялись с игрой соперника на полуфлангах».

В составе победителей отличились Даниил Уткин и Мохамед Конате. У «Крыльев» забил Владислав Сарвели.

Дополнительная информация:

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbnews_NI1379004_Andrej_Talalajev_Pervyje_matchi_vsegda_tazhelyje_Skazalos_to_chto_my_prodolzhajem_komplektovanije

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